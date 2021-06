Milano: spaccio di droga, 3 arresti da parte della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato di Milano ha eseguito nella giornata di sabato 26 giugno alcuni arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo intervento è stato effettuato in via Tobagi dove gli agenti in seguito al controllo di due cittadini extracomunitari fermati a bordo di una vettura sono stati arrestati. Al conducente del mezzo, un cittadino marocchino 33enne con precedenti penali e irregolare, sono stati trovati addosso 13 palline di cocaina e 115 euro in contanti, mentre al passeggero, 43enne di nazionalità egiziana anche lui con precedenti ma regolare sul territorio, è stata trovata una confezione di cocaina e 410 euro in contanti. L'altro intervento degli agenti ha riguardato un cittadino italiano 17enne, che in seguito al controllo effettuato dai poliziotti in via della Rondine, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish, mentre la successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 164 grammi della sostanza stupefacente. Il minore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (Rem)