- A mezzogiorno il tasso di partecipazione al ballottaggio delle elezioni regionali e dipartimentali che si tengono in tutta la Francia è stato pari al 12,66 per cento, in leggero aumento rispetto al 12,22 per cento registrato nel primo turno della settimana scorsa. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Parigi. Al primo turno del 20 giugno l'astensione si è attestata tra il 66 e il 67 per cento. (Frp)