Libia: Bengasi, violenti scontri tra esponenti tribù Awaqir e Jawazi, almeno tre morti

- Violenti scontri sono avvenuti ieri a Bengasi, capoluogo della Cirenaica (Libia orientale) tra le tribù Awaqir e Al Jawazi, costati almeno tre morti. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova” da fonti locali, gli scontri sarebbero esplosi dopo l’uccisione di uno degli esponenti della tribù Awaqir da parte degli Al Jawazi, con questi ultimi che avrebbero anche fatto scempio del cadavere. A seguito di questo episodio, i rappresentanti delle due tribù si sarebbero affrontati con armi medie e leggere, alimentando il rischio di ulteriori scontri all’interno della città di Bengasi controllata dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Secondo le fonti, la popolazione ha chiesto l’intervento del governo di unità nazionale di Tripoli e al ministero dell’Interno per riportare la sicurezza nella città, considerato che le forze dell’Lna di Haftar non sarebbero state in grado di riportare la calma. Finora nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità di sicurezza di Bengasi, affiliate ad Haftar, o dal comando centrale dell’Lna. (segue) (Lit)