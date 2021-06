Vaticano: Papa, non limitiamoci a osservare precetti e recitare preghiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l'Angelus ha ribadito che dobbiamo instaurare una relazione diretta con Gesù e non limitarci a "osservare qualche precetto e ripetere preghiere". Bergoglio ha spiegato come "la storia di questa donna senza nome, nella quale possiamo vederci tutti, è esemplare. Il testo dice che aveva fatto molte cure, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando". "Anche noi, quante volte ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza di amore? Pensiamo che a renderci felici siano il successo e i soldi, ma l'amore non si compra", ha sottolineato Francesco che ha poi ammonito: "Ci rifugiamo nel virtuale, ma l'amore è concreto. Non ci accettiamo così come siamo e ci nascondiamo dietro i trucchi dell'esteriorità, ma l'amore non è apparenza. Cerchiamo soluzioni da maghi e santoni, per poi trovarci senza soldi e senza pace, come quella donna. Lei, finalmente – ha concluso Bergoglio - sceglie Gesù e si butta tra la folla per toccare il suo mantello. Quella donna, cioè, cerca il contatto diretto, fisico con Gesù. Soprattutto in questo tempo, abbiamo capito quanto siano importanti il contatto, le relazioni". (Civ)