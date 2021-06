Milano: ruba in un negozio del centro, 39enne arrestato dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di nazionalità georgiana è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della polizia di Milano. L'uomo, 39enne con precedenti penali specifici e irregolare, è stato fermato dai poliziotti su segnalazione di un negoziante di via Manzoni, angolo via Montenapoleone. Secondo la denuncia del titolare del negozio, l'uomo sarebbe uscito dopo aver occultato un paio di mocassini e due magliette. Il titolare del negozio dopo averlo notato lo ha inseguito all'esterno dove è stato spintonato dall'uomo georgiano. Gli agenti hanno bloccato il 39enne e arrestato per rapina impropria (Rem)