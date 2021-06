Vaticano: Papa, Signore sostenga chi si adopera per la pace in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi, dopo l'Angelus, papa Francesco ha parlato di Medio Oriente: "In occasione della giornata per la pace in oriente invito tutti a implorare la misericordia di Dio e la pace per quella regione – ha detto il Pontefice - il Signore sostenga gli sforzi di quanti si adoperano per il dialogo e la convivenza fraterna nel Medio Oriente, dove la fede cristiana è nata ed è viva nonostante le sofferenze. A quelle care popolazioni Dio conceda sempre forza perseveranza e coraggio". (Civ)