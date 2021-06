Ue-Russia: presidente ceco, Paesi europei non abbiano paura di avviare contatti con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha avuto paura di avviare dei contatti con l’omologo russo Vladimir Putin, e anche i rappresentanti dell'Unione europea non dovrebbero averne. Lo ha detto il presidente ceco Milos Zeman in un'intervista al canale televisivo di Praga “Cnn Prima News”. "Le persone dovrebbero comunicare. Per me questo è un assioma. Se non comunicano, allora possono essere sospettati di avere un complesso di inferiorità, e quindi hanno paura del contatto con l'altra parte”, ha detto Zeman. “Biden non ha avuto paura del contatto con Putin. Perché i rappresentanti dell'Unione europea dovrebbero averne? Tra l'altro, bisogna tener conto del fatto che la Russia è un importante partner economico", ha detto il capo dello Stato ceco.(Vap)