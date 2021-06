© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricordato dopo l'Angelus le popolazioni della Repubblica Ceca colpite dall'uragano: "Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni del sud est della Repubblica Ceca colpite da un forte uragano – ha detto - prego per i defunti e per i feriti e per quanti hanno dovuto lasciare le loro case gravemente danneggiate". (Civ)