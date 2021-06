Milano: resistenza e danneggiamento, due persone arrestate dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di sabato intorno alle 18 due persone sono state arrestate dalla polizia di Milano per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Si tratta di una donna russa 36enne ma cittadina italiana e di un uomo brasiliano 33enne anche lui cittadino italiano, entrambi con precedenti penali. I due soggetti si erano resi protagonisti di comportamenti molesti in un bar in via Porpora. Il titolare del bar uscendo in strada ha fermato una volante che transitava lì vicino per segnalare la situazione. Immediatamente i poliziotti si sono introdotti nel bar dove i due soggetti si sono scagliati contro di loro. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarli e nella colluttazione la donna ha provocato la rottura di una delle ricetrasmittenti in dotazione ai poliziotti. Condotti in auto, la donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e indagata in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre l'uomo è stato arrestato per resistenza e indagato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e minacce gravi(Rem)