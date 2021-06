Milano: danneggia un bus e minaccia l'autista, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo la mezzanotte un uomo italiano 34enne è stato arrestato per danneggiamento aggravato dopo aver minacciato l'autista di un autobus della linea 50. Dopo aver dato in escandescenza a bordo del mezzo, l'uomo si è diretto verso il posto di guida dell'autista, rompendo la catena divisoria e minacciando il conducente. Il bus ha fermato la sua corsa davanti al commissariato di Lorenteggio, da cui sono usciti gli agenti della polizia di Milano riuscendo a fermare il 34enne, ora indagato anche per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale (Rem)