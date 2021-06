Milano: Tajani, abbiamo fortemente creduto in riqualificazione mercati coperti tornati punti di riferimento dei quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Morsenchio, Wagner e Lagosta, anche il mercato comunale coperto di piazza Prealpi inizia il suo percorso per tornare protagonista della vita economica e sociale del suo quartiere, Mac Mahon. Lo comunica il Comune di Milano in una nota sottolineando che sono state approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per l'assegnazione dell'immobile di piazza Prealpi 1 al fine di realizzare una nuova struttura di vendita polifunzionale con l'obbligo per il concessionario di realizzare gli interventi di ripristino strutturale e adeguamento impiantistico e funzionale. "In questi anni abbiamo fortemente creduto nella riqualificazione dei mercati coperti, a cominciare dalle strutture di Santa Maria del Suffragio, Darsena, Lorenteggio, Morsenchio, Wagner e Lagosta che sono stati oggetto di un percorso fatto di commistione tra vendita, socializzazione, arte e cultura che li ha trasformati in spazi ibridi al centro della vita dei quartieri - commenta l'assessora alle politiche per il lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani - Siamo impegnati ad incentivare gli investitori a credere nelle potenzialità dei food market urbani, intesi non solo come luoghi commerciali ma come veri punti di riferimento per i singoli municipi. Strutture non solo caratterizzate per tipologie merceologiche, ma anche realtà attraenti, sostenibili e promotrici di una nuova cultura alimentare in sintonia con l'evoluzione multiculturale della città rendendo i quartieri più vivibili e vitali". (segue) (Com)