Spagna: focolaio Covid nelle Baleari, 850 studenti contagiati e oltre 3 mila in isolamento

- Sono 850 gli studenti spagnoli positivi al Covid-19 dopo una vacanza sull’isola di Maiorca, diventata un focolaio da giorni al centro dell’attenzione delle autorità per alcune presunte negligenze nei controlli del settore alberghiero. L’insorgere del maxi focolaio ha costretto oltre 3 mila giovani a mettersi in isolamento in tutto il Paese. I ragazzi coinvolti provengono da otto diverse comunità spagnole ed erano arrivati per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Al momento, tuttavia, non è ancora chiara la causa della diffusione del Covid e le autorità locali hanno aperto un’inchiesta in merito, avviando da ieri delle perquisizioni nelle strutture ricettive. Secondo quanto riferito dalle autorità, infatti, gli studenti hanno partecipato a diversi eventi, come per esempio un concerto reggaeton a Palma di Maiorca, e ad altre feste organizzate. (segue) (Spm)