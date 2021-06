Usa-Italia: Blinken arrivato a Roma, felice di sottolineare "nostri rapporti forti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atterrato in Italia, dove si fermerà per una visita ufficiale di tre giorni. "Felice di essere in Italia per sottolineare l'importanza dell'unità transatlantica e del forte rapporto Usa-Italia", ha scritto su Twitter. "Non vedo l'ora di incontrare le mie controparti, di co-presiedere la Coalizione globale anti-Daesh per sconfiggere l'Isis e di partecipare alla riunione ministeriale del G20 a Matera", ha aggiunto. (Res)