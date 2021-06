Egitto: Shoukry, dopo Consiglio sicurezza Onu esauriti mezzi pacifici per accordo su Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ricorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’Egitto avrà esaurito “tutti mezzi pacifici” per risolvere la disputa con l’Etiopia relativa alla Grande diga della rinascita (Gerd), realizzata da Addis Abeba sul Nilo Azzurro. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un commento al programma televisivo “Kelma Akhira” mandato in onda sull’emittente “On E”. Shoukry ha sottolineato che l’Egitto spera che “il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” agisca in modo da rafforzare gli sforzi egiziani e sudanesi per raggiungere un accordo legalmente vincolante sul riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope. “Nel caso in cui non riuscissimo a raggiungere un accordo dopo tutti questi sforzi, avremo esaurito tutti i mezzi pacifici", ha dichiarato Shoukry, osservando che pertanto la comunità internazionale si renderà conto dell'intransigenza e dell'assenza di volontà politica da parte dell'Etiopia e della "flessibilità" mostrate invece da Egitto e Sudan. (segue) (Cae)