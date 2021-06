Usa-Francia: Blinken ringrazia Parigi dopo visita, "è stato un onore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ringraziato la Francia al termine della visita ufficiale effettuata nel Paese. "Francia, è stato un onore! Ho incontrato le mie controparti così come i giovani ambasciatori e gli alunni di Exchange Programs (programmi di scambio dell'Ufficio per l'educazione e la cultura)", ha scritto Blinken, che ha anche ringraziato "i miei colleghi che lavorano duramente all'ambasciata statunitense per promuovere gli interessi degli Stati Uniti e approfondire le nostre strette relazioni con la Francia".(Nys)