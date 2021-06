Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), si parla di regolamento mentre Roma sprofonda nella spazzatura, paradossale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre in città il problema dei rifiuti è emerso in tutta la sua tragicità è paradossale sentire parlare di regolamento rifiuti da parte della Giunta Raggi, un regolamento accompagnato dal solito refrain di 'diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e l'economia circolare'. Da cinque anni ascoltiamo questo disco rotto da parte dell'amministrazione capitolina a guida cinque stelle che, in questa consiliatura, ha scelto la strada del 'non è colpa nostra' per nascondere i propri fallimenti e così facendo mettendo da parte, senza batter ciglio, anni di promesse e proclami". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Un'amministrazione che aveva vinto le elezioni su un progetto 'rifiuti zero', progetto ora sotterrato sotto tonnellate di rifiuti". (segue) (Com)