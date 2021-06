Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), si parla di regolamento mentre Roma sprofonda nella spazzatura, paradossale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi assistiamo a bugie ed omissioni per una narrazione spregiudicata da dare in mano ai cittadini per discolparsi dal più evidente fallimento della sua gestione. Uno storytelling durato cinque anni nei quali i rifiuti non erano più rifiuti, ma 'materiali post consumo', in cui si diceva che non servivano impianti e discariche, in cui si raccontava che la differenziata avrebbe raggiunto nel 2021, cioè oggi, il 70 per cento. Tutto questo non è la propaganda della minoranza, ma la constatazione della verità. Tutto questo era riportato nei post sui social, post firmati Virginia Raggi, e sono la prova concreta delle bugie e dei fallimenti dell'attuale amministrazione. Un fallimento in cui ha la responsabilità anche la Regione Lazio a guida Pd e l'Ama di cui, giova ricordare, sono stati avvicendati ben sei diversi amministratori, tutti scelti esclusivamente dalla Sindaca Raggi. Ecco perché è risibile sentire parlare l'Assessore Ziantoni, in relazione al regolamento, di 'piccoli gesti da cui dipendono grandi cambiamenti e il futuro dei nostri figli'. Queste parole cozzano con le immagini struggenti e mortificanti in cui versa la città eterna la cui storia bimillenaria rischia di essere coperta da montagne di rifiuti", conclude Figliomeni. (Com)