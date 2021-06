Sociale: Raggi, 55 pacchi con generi alimentari a ospiti cohousing grazie a Coldiretti Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo distribuendo 55 pacchi con generi alimentari agli ospiti dei nostri cohousing. Sono persone anziane, persone senza dimora e giovani neomaggiorenni che hanno bisogno di un sostegno. Ogni pacco contiene 25 kg di prodotti della Coldiretti Lazio, che ringrazio". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I nostri ospiti riceveranno così pasta, olio, zucchero, latte, farina, legumi, passata di pomodoro e altri prodotti alimentari, frutto di una sinergia che rappresenta un segnale importante, un segno di attenzione e vicinanza da parte chi opera sul nostro territorio, in sinergia con l’Amministrazione, per il bene comune". (segue) (Rer)