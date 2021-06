Sociale: Raggi, 55 pacchi con generi alimentari a ospiti cohousing grazie a Coldiretti Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi mesi a Roma abbiamo messo in campo diverse misure per aiutare chi aveva bisogno. Abbiamo distribuito pacchi con generi alimentari e beni di prima necessità a singoli e famiglie di tutta la città, abbiamo fatto arrivare nelle case la Carta Spesa Roma per sostenere l’acquisto diretto alla spesa e abbiamo voluto con forza avviare il microcredito sociale e d’impresa per chi altrimenti, non potendo dare garanzie alle banche, non avrebbe potuto avere accesso ad alcun finanziamento", continua la prima cittadina di Roma. "Sono azioni fondamentali soprattutto nel momento delicato che stiamo attraversando e come Amministrazione continuiamo con forza a promuoverle, sostenerle e valorizzarle. Sono iniziative di grande valore, che fanno bene alla nostra Comunità. Ringrazio anche l’assessora Veronica Mammì, il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e tutti coloro che hanno fatto sì che i sostegni arrivassero a chi ne aveva bisogno", conclude Virginia Raggi. (Rer)