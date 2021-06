Centrodestra: Occhiuto, intuizione Berlusconi venga colta da nostri alleati, è sfida storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intuizione del presidente Silvio Berlusconi - il partito unico del centrodestra, il centrodestra italiano, sul modello del partito repubblicano Usa - rappresenta una prospettiva visionaria, rivolta al 2023, anno nel quale presumibilmente si terranno le prossime elezioni politiche e che ha l'ambizione di coinvolgere tutte le forze e tutte le energie della nostra coalizione. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Partendo certamente dal centrodestra di governo, Forza Italia e Lega, ma con un progetto che non potrà fare a meno di Fratelli d'Italia. Il nostro leader, ancora oggi dalle pagine de 'il Giornale', ha lanciato una proposta da statista, con la lungimiranza e con la generosità che lo contraddistinguono. Nei prossimi mesi vedremo se i nostri alleati sapranno cogliere l'importanza storica e strategica di questa sfida: un grande partito di centrodestra per vincere uniti le competizioni future", aggiunge. (Rin)