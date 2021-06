Myanmar: giornalista Usa Maung denuncia tortura durante l'arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della giunta birmana che ha preso il potere in Myanmar con il colpo di Stato di febbraio hanno torturato il giornalista statunitense Nathan Maung, rimpatriato negli Usa dopo oltre tre mesi di detenzione. Lo ha dichiarato lo stesso Maung, precisando di essere stato "preso a schiaffi, pugni e percosse" dalle forze di sicurezza birmane, che lo hanno "tenuto bendato per oltre una settimana sotto interrogatorio". In dichiarazioni citate dal quotidiano birmano "The Star" Maung, che è caporedattore della piattaforma di notizie online "Kamayut Media", precisa di essere stato arrestato lo scorso 9 marzo durante un raid delle forze di sicurezza nella sua redazione, quindi liberato il 15 giugno. Il giornalista ha aggiunto che il suo collega Hanthar Nyein, che ad oggi rimane in detenzione, è stato torturato più duramente di lui, così come altre persone che ha incontrato in carcere. Il giornalista ha raccontato di essere stato bendato e ammanettato con le mani dietro la schiena, quindi interrogato senza sosta "per tre o quattro giorni" sul suo ruolo e le sue pubblicazioni, impedendogli di dormire. Il gruppo di attivisti dell'Associazione di assistenza ai prigionieri politici afferma che circa 5.200 persone rimangono incarcerate dopo essere state detenute dal colpo di stato di febbraio, e che da allora sono morte secondo i loro dati almeno 881 persone. La giunta contesta la cifra. (Inn)