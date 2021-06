Libia: portavoce militare Tripolitania contesta interferenza politica generale Al Mismari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce militare della sala operativa Sirte-Al Jufra, Abdul Hadi Darah, legato alle forze della Tripolitania, ha respinto le dichiarazioni del portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, in cui si chiede la formulazione di una norma costituzionale che consenta a tutti candidarsi alle prossime elezioni. Parlando ad “Agenzia Nova”, Darah ha dichiarato che la dichiarazione di Al Mismari è considerata un'interferenza negli affari politici. “Non staremo a guardare, e se questa assurdità non verrà fermata, interverremo negli affari politici, e avremo posizioni politiche chiare, e questa posizione non sarà l'ultima". Darah ha spiegato che le forze militari, che fino alla nomina del governo transitorio di unità nazionale guidato da Abdulhamid Dabaiba hanno servito con l’esecutivo di Tripoli di Fayez al Sarraj, si sono sempre impegnate “a stare lontano da questioni politiche e dichiarazioni di natura politica” come da ordine del Consiglio di presidenza presieduto da Mohamed Menfi e dal ministero della Difesa.(Lit)