Migranti: Alarm Phone, almeno 100 persone in pericolo nell’area Sar di Malta

- L'organizzazione non governativa Alarm Phone ha riferito che almeno 100 migranti sarebbero in pericolo nella zona Sar di Malta a circa 36 miglia nautiche da Lampedusa. In un messaggio sul suo profilo Twitter, l’Ong ha sottolineato, che i migranti “sono in mare da tre giorni e hanno bisogno di soccorso immediato”. Anche l'Ong Sea Watch ha lanciato l'allarme, precisando che l'imbarcazione è alla deriva che i migranti a bordo "non indossano giubbotti salvagente". "Italia e Malta hanno il dovere di cooperare per soccorrerle il prima possibile", afferma l'Ong in un messaggio sul suo profilo Twitter.(Res)