Germania: Blume (Csu), contrari a serrata in caso di quarta ondata di Covid in autunno

- L’Unione cristiano-sociale (Csu) respinge l’ipotesi di nuove chiusure generalizzate in Germania in caso di una quarta ondata di contagi di coronavirus. Lo ha detto il segretario generale della Csu, Markus Blume, in un’intervista all’edizione domenica del quotidiano “Tagesspiegel”. "Se un'ondata di nuovi contagi dovesse effettivamente presentarsi di nuovo in autunno, non ci sarà più una chiusura automatico", ha detto Blume. "Grazie alla protezione completa garantita dalla vaccinazione e alle enormi capacità di test, dovremmo quindi avere altre opzioni", ha affermato Blume, secondo cui dovrebbe essere obbligatorio indossare la mascherina negli stadi. Il segretario della Csu ha invitato l’Uefa, il massimo organismo calcistico europeo, a "riesaminare" il concetto di stadio nel quadro di Euro 2020. "Nessuno sarà favorito nella competizione per la vittoria del campionato europeo in mezzo a un’impennata dell'incidenza", ha affermato il politico della Csu, secondo cui l’Uefa deve essere un modello per i grandi eventi. "Ciò include anche l'applicazione del requisito della mascherina negli stadi", ha affermato Blume. Il segretario generale, peraltro, ha confermato l’opportunità di spostare alcune parte da Londra, visto l’aumento dei casi legati alla variante Delta, a Monaco di Baviera. (Geb)