Sociale: Fp Cgil, "cura Raggi" colpisce ancora, chiude centro pronta accoglienza Monte Libretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è chiaro se la Direzione Accoglienza e Inclusione fosse intenzionata già da tempo a chiudere la struttura e non abbia avuto la coerenza di affermarlo e abbia dolosamente omesso di programmare il trasferimento e la presa in carico degli ospiti o se, altrettanto colpevolmente, non sia stato in grado di attuare le procedure di gara per il mantenimento in essere della struttura di pronta accoglienza che da oltre 15 anni da una possibilità a questa parte della popolazione più fragile e più trascurata della nostra città", continua Fp Cgil di Roma e Lazio. "Non è certo una attenuate la spasmodica e confusa ricerca messa in atto in queste ore dal Dipartimento di qualche strapuntino in cui mettere queste persone ma anzi, le modalità, la sciatteria con cui sta avvenendo tradisce la assoluta mancanza di rispetto per queste persone e per la loro dignità". (segue) (Com)