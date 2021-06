Roma: minaccia studente di 17 anni con le forbici e lo rapina del cellulare, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato con l’accusa di rapina un 36enne romano. L’uomo verso le 22:00, in piazzale delle Gardenie ha aggredito uno studente romano di 17 anni, e sotto la minaccia di un paio di forbici si è impossessato del telefono cellulare per poi fuggire. I carabinieri intervenuti subito dopo la rapina, grazie alla geolocalizzazione del cellulare della vittima, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo in via delle Palme. La perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrare il cellulare sottratto alla vittima e le forbicine usate per compiere la rapina. Condotto in caserma il 36enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo mentre, il cellulare è stato riconsegnato alla vittima. (Rer)