Germania: è di 3 vittime e 7 feriti il bilancio dell'aggressione con coltello a Wurzburg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strada di fronte al grande magazzino, gli agenti di polizia hanno trovato una ragazza di 11 anni e un adolescente di 16 anni, entrambi con ferite gravi. Nessuno dei due è in pericolo di vita. L'autore ha anche ferito leggermente una donna di 26 anni, anche lei incappata per strada nel percorso dell’aggressore. Gravi ferite sono state riportate, invece, da una donna di 73 anni che l’uomo ha aggredito nei pressi di una banca vicina al grande magazzino. Anche in questo caso, nonostante le gravi ferite la donna è fuori pericolo. Restano stabili, invece, le condizioni di un 39enne aggredito dal somalo. (Geb)