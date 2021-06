Medio Oriente: Papa a patriarchi cattolici, siate custodi della fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha esortato i patriarchi cattolici del Medio Oriente ad essere “custodi della fede” in una lettera per l'odierna Giornata della pace per l'Oriente, indetta in occasione della celebrazione del 130mo anniversario della Rerum Novarum. “La consacrazione alla Sacra Famiglia convoca ciascuno di voi a riscoprire come singoli e come comunità la vostra vocazione di essere cristiani in Medio Oriente, non soltanto chiedendo il giusto riconoscimento dei vostri diritti in quanto cittadini originari di quelle amate terre, ma vivendo la vostra missione di custodi e testimoni delle prime origini apostoliche”, ha affermato il Papa nella lettera inviata ai patriarchi cattolici del Medio Oriente che, questa domenica 27 giugno, Giornata della pace per l’Oriente, celebrano una divina liturgia per consacrare la loro terra alla Sacra Famiglia. (segue) (Civ)