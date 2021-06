Medio Oriente: Papa a patriarchi cattolici, siate custodi della fede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai patriarchi, "custodi e testimoni delle prime origini apostoliche", Francesco ha ribadito anche la sua vicinanza, oggi come sin dall'inizio del Pontificato, sia da pellegrino, con i viaggi in Terra Santa, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Iraq, sia invitando la Chiesa intera alla preghiera e alla solidarietà, come è accaduto per la Siria. Papa Francesco ha inoltre ricordato l’incontro che si terrà il primo luglio in Vaticano con i principali responsabili delle comunità cristiane presenti in Libano, per una Giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del Paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità. (segue) (Civ)