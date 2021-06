Medio Oriente: Papa a patriarchi cattolici, siate custodi della fede (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera, il Papa ha ricordato che il Medio Oriente è come un "tappeto", frutto dell'intreccio di "numerosi fili che soltanto stando insieme fianco a fianco diventano un capolavoro. “Se la violenza, l’invidia, la divisione, possono giungere a strappare anche solo uno di quei fili, tutto l’insieme viene ferito e deturpato. In quel momento, progetti e accordi umani possono ben poco se non confidiamo nella potenza risanatrice di Dio. Non cercate di dissetarvi alle sorgenti avvelenate dell’odio, ma lasciate irrigare i solchi del campo dei vostri cuori dalla rugiada dello Spirito, come hanno fatto i grandi santi delle vostre rispettive tradizioni: copta, maronita, melchita, siriaca, armena, caldea, latina”, ha dichiarato il Papa. (Civ)