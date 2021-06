Milano: Delpini agli operatori sanitari, bisognerebbe farvi un monumento di riconoscenza, ammirazione e stupore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è di marmo, bronzo ma è "impastato di riconoscenza, di ammirazione e di grande stupore, il monumento che si dovrebbe fare a infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari socio-assistenziali". Lo ha dichiarato l'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, nella lettera, intitolata per l'appunto "Dovrebbero farle un monumento", che ha dedicato agli operatori sanitari, quella vasta categoria di professionisti che in ospedale o a domicilio si dedica alla cura dei malati. "Voi tutti siete la risposta pronta alla chiamata. Siete la parola rassicurante quando si è preoccupati. Siete il sorriso amico, che nessun manuale può prescrivere, quando ci si sente scoraggiati. Siete la battuta pronta, quando c'è il clima adatto. Siete il rimprovero fermo, quando ce n'è bisogno", scrive l'arcivescovo nel testo che consegnerà personalmente ai destinatari nel corso delle sue visite nelle strutture ospedaliere: la prima è in programma mercoledì 30 giugno al centro cardiologico Monzino di Milano. "Le sue mani, carissima, carissimo, sanno dell'umanità molto più di tanti sapientoni che in ogni momento pronunciano sentenze, scaricano quantità di parole, fanno scendere sulla povera gente piogge di interminabili sequenze di immagini – continua l'arcivescovo -. Invece lei tocca l'umanità, le Sue mani con i guanti passano sulle ferite, sui punti doloranti, 'sentono' il fremito e la paura, le rughe e la tenerezza. Le mani con i guanti conoscono la fragilità delle persone, la loro voglia di vivere o l'angoscia di morire, il desiderio di compagnia, l'invocazione del sollievo". (segue) (Com)