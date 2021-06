Grecia: presidente Sakellaropoulou contro femminicidio, porre fine a retorica sessista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ora di porre fine alla retorica sessista prevalente che attribuisce l'omicidio alle stesse donne assassinate. Con queste parole la presidente greca, Katerina Sakellaropoulou, ha inviato al quotidiano “To Vima” un suo articolo dal titolo “Fermare il perpetuarsi del regime di paura e sottomissione delle donne”. Sakellaropoulou parla dell’emergere della parola “femminicidio”, emerso negli ultimi anni “per descrivere un crimine commesso contro le donne a causa del loro genere, per il semplice motivo che sono donne. La violenza contro le donne a porte chiuse, come punizione per la loro ‘disobbedienza’, ha solitamente un volto maschile”. Secondo la presidente, questa postura “presuppone rapporti di potere e dipendenza tra autore e vittima, disuguaglianza fisica, sociale o economica, supremazia di percezioni sociali obsolete e stereotipi di genere. Non ripeterò qui l'orribile numero di donne assassinate ogni giorno nel mondo. Sottolineerò semplicemente che è tempo di eliminare il prevalente discorso sessista che incolpa le stesse donne assassinate”, ha affermato Sakellaropoulou. “È tempo di affrontare drasticamente, e nel nostro Paese, le lacune del nostro sistema legale”, ha aggiunto, spiegando che lo Stato “deve proteggere efficacemente le donne vittime di violenza di genere attraverso l'informazione, il rafforzamento della fiducia e varie forme di assistenza”. (Gra)