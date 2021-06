Covid: Fornaro (Leu), ripartire da lavoro e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia avrebbe dovuto insegnarci che nessuno si salva da solo. La prudenza sul piano sanitario e la protezione in quello economico sono state due strategie corrette che hanno consentito di arrivare a una ripartenza vera per l'Italia. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, secondo cui adesso non si può sprecare tutto in poche settimane. "Il Covid 19 circola ancora e i comportamenti collettivi e individuali devono essere conseguenti e nel mondo del lavoro c'è ancora bisogno di strumenti quali la proroga del blocco dei licenziamenti per accompagnare la ripartenza dell'economia con un clima di coesione sociale e non di tensioni e rabbia", aggiunge.(Rin)