- Il Lazio è la prima regione in Italia per dosi di vaccino somministrate sulla popolazione, con l'88 per cento a fronte della media italiana dell'83 per cento. Si legge sul portale Salute Lazio. La campagna vaccinale nel Lazio ha superato i 5 milioni di dosi somministrate e sta raggiungendo i 2 milioni di cittadini immunizzati, con prima e seconda dose di vaccino. (Rer)