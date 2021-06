Russia: Kirichenko (Sistemi unificati rete-Rostov), sicurezza digitale si evolverà al passo con minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza della rete elettrica della Russia, al livello attuale di sviluppo, è garantita e le modalità di protezione saranno aggiornate al passo con l'emergere di nuove minacce legate alla digitalizzazione. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il direttore dell’ufficio di gestione regionale di controllo dei sistemi energetici nella regione di Rostov e repubblica di Calmucchia, Aleksandr Kirichenko, in occasione della verifica dimostrativa del controllo in remoto del parco eolico di Azov. L'impianto di Azov, controllato al 100 per cento da Enel Russia, è il primo della categoria a impiegare tecnologia di controllo in remoto della potenza attiva e reattiva. "Abbiamo tre perimetri di sicurezza. Ci difendiamo limitando l'output su Internet, così come l'accesso dalla rete. Per entrare nel sistema bisogna superare una serie di barriere. Al momento, rispetto al livello attuale di sviluppo digitale l'effetto è molto scarso. Quando, entro il 2035 il livello di sviluppo digitale sarà decisamente superiore, e di conseguenza anche quello della criminalità digitale, probabilmente ci saranno delle difficoltà, ma il sistema si modernizzerà. Di conseguenza non staremo fermi ad attendere", ha dichiarato Kirichenko.(Rum)