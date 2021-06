Viabilità: A4 Mi - Bs, chiusure notturne tratto Sesto San Giovanni - Cormano verso Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, nelle due notti consecutive di mercoledì 30 giugno e di giovedì 1 luglio, con orario 22.00-5.00: sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Di conseguenza, lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata verso Torino. Lo stesso svincolo sarà chiuso, in entrata, anche in direzione di Brescia. Nelle stesse notti, ma con orario 21.00-5.00, sarà chiusa anche l'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Cormano: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla Ss36 verso Lecco, sulla A52 tangenziale nord di Milano in direzione Rho e sulla Sp35 Milano/Meda e rientrare sulla A4 allo svincolo di Cormano; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia: entrare alla stazione di Monza. (Com)