Usa: Trump in comizio nell'Ohio in vista delle elezioni di medio termine

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un comizio in Ohio, il primo da quando ha lasciato la Casa Bianca a gennaio scorso, nel quale ha ribadito le sue convinzioni su presunte frodi elettorali e ha sollecitato i suoi sostenitori ad aiutare i repubblicani a riconquistare la maggioranza al Congresso. "Ci riprenderemo la Camera, ci riprenderemo il Senato e ci riprenderemo l'America, e lo faremo presto", ha detto Trump davanti a una folla di sostenitori riuniti al Lorain County Fairgrounds dell'Ohio. Trump, riferisce l'emittente "Cnn", ha indetto il comizio per sostenere Max Miller, un ex collaboratore della Casa Bianca che sta sfidando il rappresentante repubblicano Anthony Gonzalez per il suo seggio al Congresso. Gonzalez è stato uno dei 10 membri della Camera repubblicana che hanno votato per mettere sotto accusa Trump per il suo ruolo nell'incitare all'assalto del Campidoglio dello scorso 6 gennaio. "Questa è stata la truffa del secolo e questo è stato il crimine del secolo", ha ribadito Trump, tornando ad affermare che “le elezioni presidenziali del 2020 sono state truccate" e che "abbiamo vinto in maniera schiacciante". (Nys)