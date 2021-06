Iran: presidente parlamento, documentazione attività nucleare “non deve” essere fornita ad Aiea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 giugno, l’Aiea ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna risposta da Teheran sulla possibile estensione di un accordo temporaneo relativo alle ispezioni presso gli impianti nucleari iraniani, scaduto il 24 giugno. In una nota, il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha rivelato di aver inviato alle autorità una lettera in merito al rinnovo dell’accordo il 17 giugno scorso, precisando di non aver ricevuto alcuna risposta. “E’ necessaria una risposta immediata dall'Iran a questo proposito", ha affermato Grossi. Ieri, l’inviato iraniano presso l'Aiea, Kazem Gharibabadi, ha scritto su Twitter che la registrazione dei dati è stata "una decisione politica" per facilitare i colloqui sul nucleare iraniano e "non dovrebbe essere considerata un obbligo". (segue) (Res)