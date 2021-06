Iran: presidente parlamento, documentazione attività nucleare “non deve” essere fornita ad Aiea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di febbraio, l'Iran ha limitato l'accesso dell'Aiea ai siti nucleari che stava monitorando come parte del Piano globale d’azione congiunto raggiunto nel 2015 con Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Stati Uniti e da cui Washington è uscita nel 2018 durante l’amministrazione guidata da Donald Trump. Il 21 febbraio, l’Agenzia Onu ha sottoscritto con Teheran un accordo di tre mesi per consentire il proseguimento di alcune ispezioni. L’accordo è stato prorogato a maggio di un altro mese ed è scaduto lo scorso 24 giugno. In base a tale accordo, l'Iran si è impegnato a conservare le registrazioni "di alcune attività e apparecchiature di monitoraggio" e a consegnarle all'Aiea man mano che le sanzioni statunitensi verranno revocate. Il direttore dell’Aiea Grossi ha descritto l'accordo come una "misura tampone” per consentire all’Agenzia Onu di poter controllare in qualche modo lo sviluppo del programma nucleare iraniano. (Res)