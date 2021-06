Difesa: fase finale gara nuovo caccia svizzero, Airbus propone assemblaggio in territorio elvetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus si è offerta di assemblare gli Eurofighter in Svizzera se le autorità selezioneranno il consorzio per un contratto nel settore della difesa dal valore di 6 miliardi di dollari. È quanto riferito da Bernhard Brenner, direttore, delle vendite di Airbus Defence and Space, all'edizione domenicale del quotidiano svizzero “Tages-Anzeiger”, secondo cui Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, che producono l'Eurofighter, hanno proposto, inoltre, alle autorità di Berna un'ampia cooperazione politica in caso di vittoria della gara d’appalto che prevede la consegna entro il 2025 di un pacchetto di aerei che dovrebbe andare da 30 ai 40 velivoli. "Gli elementi economici e politici sono altrettanto importanti", ha detto Brenner. Airbus ha presentato un dossier di 700 pagine solo sugli "offset" economici, riferendosi ad accordi collaterali che riportano i costi contrattuali ai fornitori locali. Quattro sono i contendenti attualmente in gara: il Rafale prodotto dalla francese Dassault; l’F-35 di Lockheed Martin; F/A-18 Super Hornet di Boeing; e l'Eurofighter Typhoon. Il Gripen E/F, prodotto dalla svedese Saab, è stato escluso in quanto non sarà operativo prima del 2023. (segue) (Geb)