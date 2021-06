Difesa: fase finale gara nuovo caccia svizzero, Airbus propone assemblaggio in territorio elvetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera ha già in dotazione gli F/A-18 ma, in seguito al referendum del 2020 in cui gli elettori si sono espressi a favore dell’acquisizione di nuovi velivoli, ha lanciato la gara d’appalto Air 2030. Mercoledì il governo elvetico si esprimerà sulla gara ma intanto, la scorsa settimana, l’emittente televisiva pubblica ha riferito che l'F-35 ha mostrato le migliori caratteristiche tecniche e finanziarie secondo le valutazioni degli organi competenti. Tuttavia la decisione finale resta ancora aperta. Il governo svizzero, infatti, sarebbe diviso tra coloro che propendono per l'F-35 e coloro che preferirebbero un accordo europeo per facilitare le relazioni con l'Ue dopo che la Svizzera ha accantonato una bozza di trattato bilaterale dopo anni di colloqui. (segue) (Geb)