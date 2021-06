© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per dosi somministrate in percentuale sulla popolazione". Così in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Ora andiamo avanti: con vaccini e 100 per cento tracciamento. Contro la variante delta e per tornare a vivere". (Rer)