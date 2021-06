Vaticano: Papa, cerchiamo rimedi sbagliati per mancanza d'amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppe volte ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza d'amore". Lo ha detto papa Francesco prima dell'Angelus a Piazza San Pietro. Lo spunto il Vangelo di Marco, in cui si racconta la bimba che muore mentre il padre va a chiedere aiuto a Gesù e della donna che da anni ha perdite di sangue. Francesco ha spiegato: "Gesù si lascia toccare dal nostro dolore e dalla nostra morte, e opera due segni di guarigione per dirci che né il dolore né la morte hanno l'ultima parola. Ci dice che la morte non è la fine. Egli vince questo nemico, dal quale non possiamo liberarci da soli". (Civ)