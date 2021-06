Difesa: Regno Unito, trovati documenti secretati su Hms Defender dietro fermata di un bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni documenti riservati del ministero della Difesa britannico contenenti dettagli sul cacciatorpediniere Hms Defender e l'esercito britannico sono stati trovati dietro una fermata dell'autobus nel Kent. Nei documenti in questione, poco meno di 50 pagine, si discute sulla potenziale risposta russa all’incidente avvenuto mercoledì scorso, quando la Defender è arrivata quasi allo scontro con alcune unità militari russe per aver violato le acque territoriali nei pressi della Penisola di Crimea. Nei documenti, tuttavia, ci sono anche delle valutazioni sulla futura presenza militare del Regno Unito in Afghanistan dopo la fine della missione Nato Resolute support guidata dagli Stati Uniti. Il governo britannico ha fatto sapere che è stata aperta un'indagine, mentre un portavoce del ministero della Difesa ha affermato che un dipendente ha segnalato la perdita di documenti di difesa sensibili, aggiungendo: "Sarebbe inappropriato fornire ulteriori commenti". Il ritrovamento dei documenti è avvenuto martedì 22 giugno, alle prime ore del mattino da parte di un civile che, preferendo mantenere la sua identità anonima, ha contatto l’emittente televisiva britannica “Bbc” quando si è reso conto della natura sensibile del materiale. (segue) (Rel)