Usa-Israele: oggi incontro fra ministri degli Esteri Blinken e Lapid a Roma

- Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken e il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid si incontreranno oggi a Roma, nel quadro della visita di tre giorni che Blinken apre questa domenica in Italia. L'incontro avviene a due settimane dalla formazione del nuovo governo israeliano guidato da Naftali Bennett. Secondo gli analisti, tanto il governo di Washington quanto quello di Gerusalemme cercano di voltare pagina dopo la stretta alleanza esistente fra l'ex presidente statunitense Donald Trump e l'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con le due attuali amministrazioni concentrate su un approccio diplomatico pragmatico per evitare di fomentare ulteriori divisioni interne. Per gli analisti internazionali, questo significa puntare a risultati più piccoli, come sostenere il cessate il fuoco informale che il mese scorso ha messo fine alla guerra con i militanti di Hamas a Gaza e ricostituire il sistema di difesa Iron Dome di Israele. Lo scorso 18 giugno, Blinken e Lapid hanno avuto una conversazione telefonica nella quale hanno discusso vari argomenti in particolare la sicurezza in Medio Oriente, la minaccia rappresentata dall’Iran e la possibilità che altri Paesi della regione possano unirsi al processo di normalizzazione delle relazioni con Israele. (segue) (Res)