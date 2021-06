Usa-Israele: oggi incontro fra ministri degli Esteri Blinken e Lapid a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 giugno, Blinken si è congratulato con Lapid per la formazione del governo di Israele e per la sua nomina a primo ministro supplente e ministro degli Esteri. In un comunicato, il dipartimento di Stato statunitense ha sottolineato che il segretario e il ministro hanno discusso dell'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, dell'importanza di mantenere lo stop alle ostilità, delle opportunità di approfondire e ampliare la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, della minaccia posta dall'Iran e altre priorità regionali. Lapid e Blinken hanno riconosciuto la forte partnership tra gli Stati Uniti e Israele, e il segretario Usa ha sottolineato che non vede l'ora di accogliere presto il ministro israeliano a Washington, mentre i due governi lavorano per costruire una relazione ancora più forte tra i due Paesi e i rispettivi popoli. (Res)