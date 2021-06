Roma: indagini dopo il sequestro di una serra di marijuana a Villa Glori, arrestato complice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel marzo scorso, gli agenti del commissariato Villa Glori, in seguito a servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno sequestrato una serra di marijuana scoperta all'interno di un casolare in via della Nocetta ed arrestato un equadoregno di 25 anni, F.A.M.A. L'attività investigativa degli agenti è tuttavia proseguita. Nel corso dei servizi di osservazione del casolare, i poliziotti infatti hanno notato aggirarsi nei pressi della struttura oltre al 25enne, immediatamente arrestato, anche un altro uomo, sempre di origini sud americane. Identificato come C.S., equadoregno di 30 anni, e accertato il suo collegamento con il primo arrestato, e con la piantagione illegale, sono iniziate a tappeto le sue ricerche da parte dei poliziotti, su tutto il territorio della capitale. (segue) (Rer)