Roma: indagini dopo il sequestro di una serra di marijuana a Villa Glori, arrestato complice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi luoghi ad essere scandagliati, ai fini del suo rintraccio, sono stati il posto di lavoro e la casa, dove da accertamenti effettuati risultava risiedere. In seguito, grazie ad un approfondito accertamento sulle banche dati, è emerso che presso la Stazione dei carabinieri di Casalotti la sua ex compagna lo aveva denunciato per appropriazione indebita di uno scooter, indicando il suo domicilio. Sono così iniziati incessanti servizi dei poliziotti di Villa Glori nel quartiere interessato che hanno portato, infine, al rintraccio di C.S., in via Domenico Tardini. L'uomo è stato quindi arrestato. (Rer)