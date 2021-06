Ue: Messina (Intesa Sanpaolo), con ripartenza l'Europa può tornare protagonista e l'Italia avrà ruolo cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanziamenti europei e i piani di rilancio dell'economia per superare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria rappresentano per l'Europa una occasione unica: restare il terzo blocco al vertice della geopolitica internazionale insieme agli Stati Uniti e alla Cina. Se non andrà così l'Unione europea sarà destinata ad avere un ruolo sempre più marginale. Lo afferma Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, in un'intervista al "Sole 24 ore". La sfida per l'Ue è "ritrovare lo slancio per essere un polo di dimensioni globali", altrimenti "prevarranno logiche nazionali, ma neppure i Paesi più forti, come Germania e Francia, ce la faranno a restare competitivi". (Rin)