Afghanistan: documenti secretati, Regno Unito potrebbe mantenere presenza militare

- Il Regno Unito potrebbe mantenere una presenza militare in Afghanistan dopo la definitiva conclusione dell’operazione Nato a guida statunitense Resolute support. È quanto emerge dai documenti classificati del ministero della Difesa britannico ritrovati martedì scorso dietro una fermata dell’autobus nel Kent. Nelle quasi 50 pagine di documenti, c’è anche un fascicolo indirizzato al segretario privato di Ben Wallace, il ministro della Difesa britannico, e contrassegnato come "Secret UK Eyes Only", una classificazione elevata di segretezza. Il documento delinea una serie di raccomandazioni altamente sensibili sull'impronta militare del Regno Unito in Afghanistan dopo la fine di Resolute Support. Nel materiale in questione si valuta, inoltre, una richiesta statunitense di ricevere assistenza britannica in diverse aree specifiche e affronta la questione se eventuali forze speciali britanniche rimarranno in Afghanistan una volta completato il ritiro. (segue) (Rel)